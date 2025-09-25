Abbiamo ricevuto un messaggio laser dallo Spazio: ha percorso 350 milioni di km

Un messaggio ha attraversato il vuoto cosmico, percorrendo una distanza quasi inimmaginabile: 350 milioni di km. Un raggio laser partito dalla Terra ha viaggiato nello Spazio interplanetario, ha raggiunto la sonda Psyche della NASA e da lì è tornato indietro, portando con sé dati preziosi. Non è fantascienza, ma un esperimento riuscito che apre la strada a una nuova era delle telecomunicazioni spaziali. Per la prima volta, l’umanità ha dimostrato che è possibile scambiarsi informazioni attraverso un canale luminoso a distanze superiori a quelle che separano la Terra da Marte. Un risultato che non riguarda solo gli ingegneri e gli scienziati, ma tutti noi: perché significa che un giorno potremo ricevere immagini, video e persino dirette in alta definizione dai futuri astronauti che cammineranno sul Pianeta Rosso.

Un balzo tecnologico oltre le onde radio

Da decenni comunichiamo con le sonde spaziali tramite onde radio, la stessa tecnologia che ci permette di ascoltare la radio FM o usare il Wi-Fi. Questo sistema, però, pur affidabile, ha limiti di velocità e capacità. I laser, invece, promettono una rivoluzione: possono trasmettere quantità di dati enormemente superiori, paragonabili a una connessione a banda larga domestica, ma su scala interplanetaria.

Con questa dimostrazione, la NASA ha superato un ostacolo cruciale: riuscire a inviare e ricevere un segnale luminoso dopo che ha percorso una distanza persino maggiore di quella che separa la Terra da Marte (mediamente 225 milioni di km).

Un messaggio dallo Spazio, la missione Psyche e la Terra

Lanciata nel 2023, la sonda Psyche è destinata a raggiungere nel 2029 l’asteroide metallico 16 Psyche, un antico relitto della formazione del Sistema Solare. Oltre ai suoi strumenti scientifici, ospita un apparato sperimentale: un trasmettitore laser capace di ricevere segnali dalla Terra e rimandarli indietro nello spazio profondo.

Il test funziona così: dal laboratorio JPL della NASA, in California, viene inviato un laser da 3 kilowatt verso la sonda. Questo fascio funge da “faro” che permette a Psyche di agganciare la posizione della Terra con estrema precisione. Una volta ricevuto il segnale, la sonda risponde inviando a sua volta un messaggio ottico.

Caccia ai fotoni nel cielo

Come intercettare un segnale così debole dopo milioni di km? La risposta è il Palomar Observatory della Caltech, una struttura dotata di telescopi potentissimi in grado di distinguere minuscoli pacchetti di luce (i fotoni) nel buio cosmico. Questi fotoni vengono poi decodificati da sofisticati rivelatori, che trasformano flebili lampi in dati leggibili.

Non è la prima volta che la NASA testa questa tecnologia. Nel 2023, per esempio, era già riuscita a trasmettere dalla sonda un video in altissima definizione di un gatto che gioca con un puntatore laser, a “soli” 31 milioni di km dalla Terra. L’impresa appena realizzata, però, a oltre 10 volte quella distanza, rappresenta un salto di qualità senza precedenti.

Dal messaggio dallo Spazio alle comunicazioni interplanetarie

“La NASA sta indirizzando l’America verso Marte e il progresso delle tecnologie di comunicazione laser ci avvicina di un passo allo streaming di video ad alta definizione e alla trasmissione di dati preziosi dalla superficie marziana con una velocità mai vista prima. La tecnologia apre la strada alla scoperta e ci impegniamo a testare e dimostrare le capacità necessarie per consentire l’Età d’Oro dell’esplorazione” ha spiegato Sean Duffy, amministratore ad interim della NASA.

Immaginate: un futuro in cui, dalla comodità dei nostri schermi, potremo assistere in tempo reale alla prima passeggiata di un essere umano su Marte, o perfino a scene quotidiane della vita di una colonia marziana.

Dalla fantascienza alla realtà

Ogni innovazione tecnologica che supera i confini dello Spazio porta con sé un impatto anche sulla Terra. La comunicazione ottica potrebbe non solo rivoluzionare le missioni interplanetarie, ma aprire la strada a nuove tecnologie di trasmissione dati anche nel nostro pianeta. La NASA parla già di una nuova “Età dell’Oro dell’esplorazione”: una fase in cui la tecnologia sarà la chiave per sbloccare scoperte scientifiche senza precedenti e per trasformare l’idea di viaggiare su Marte da sogno fantascientifico a realtà.