Accordo Italia-SpaceX, il referente di Musk: “Starlink è l’unica strada, presto intesa con il governo”

“Ho sempre pensato che all’interno del governo ci fossero persone molto competenti, questa trattativa o comunque conversazione tra il governo italiano e l’azienda nasce prima del governo Meloni e dall’esigenza del ministero della Difesa di dotarsi di capacità satellitare per far fronte alle sfide che il nostro paese ha. E’ molto chiaro a persone molto esperte all’interno delle istituzioni che la miglior strada è lavorare insieme all’azienda SpaceX e far crescere l’industria italiana e le competenze del nostro paese”. Lo ha detto il referente di Elon Musk in Italia, Andrea Stroppa, intervistato in collegamento col Festival di Open a Parma e rispondendo sull’ipotesi di un accordo tra governo e azienda sui servizi di Starlink, che secondo alcune fonti di stampa starebbe tornando all’ordine del giorno.

“Era già chiaro diversi anni fa, purtroppo il tutto ha preso una piega molto poco tecnica e molto politica, con dubbi legittimi sulla sovranità e la sicurezza. Ma in realtà chi ha lavorato su questo progetto da parte delle istituzioni ha fatto lunghi studi per essere sicuri che la sovranità e la sicurezza nel nostro paese resti indipendente da un’azienda americana”.

“Prima o poi – ha aggiunto Stroppa – arriveremo ad un accordo, tutti si sono resi conto dell’utilità di questo servizio e del fatto che non esistono alternative”.