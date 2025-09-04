Accordo Russia-Cina su gas e petrolio, “alternativa enorme alle forniture all’Europa”

MeteoWeb

Accordo Russia–Cina su gas e petrolio. Il colosso petrolifero Rosneft ha firmato un accordo per la fornitura a Pechino di ulteriori 2,5 milioni di tonnellate di petrolio all’anno attraverso il Kazakistan. È quanto ha riportato il Ministro dell’Energia russo Sergey Tsivilyov in un’intervista alla televisione Rossiya-24 durante l’Eastern Economic Forum, come evidenziato dalla Tass. “L’accordo è stato firmato anche da Rosneft e dalle sue controparti cinesi per la fornitura aggiuntiva di 2,5 milioni di tonnellate di petrolio attraverso il Kazakistan“, ha affermato il Ministro.

Inoltre, Russia e Cina hanno firmato documenti per la fornitura di totali 106 miliardi di metri cubi di gas all’anno, ha riportato Tsivilyov in un’intervista a Rossiya-24 durante l’Eastern Economic Forum, dando conto dei risultati della missione di 4 giorni appena conclusa in Cina dal presidente Vladimir Putin. “Abbiamo firmato accordi per un volume totale di forniture di 106 miliardi di metri cubi di gas all’anno alla Cina. Questa è un’enorme alternativa alle nostre forniture all’Europa, rifiutate dai partner europei“, ha aggiunto Tsivilyov.