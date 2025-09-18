Accordo storico tra NVIDIA e Intel: così sta nascendo la nuova era dei computer

NVIDIA e Intel hanno annunciato una collaborazione multi-generazionale che promette di ridisegnare il futuro dei PC e delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. L’accordo prevede che NVIDIA investirà 5 miliardi di dollari in Intel, acquistando azioni al valore di 23,28 dollari ciascuna, e che le due aziende svilupperanno soluzioni congiunte sia per i computer personali che per i datacenter. Il titolo in borsa ha già spiccato il volo, con un clamoroso +29% in pochi minuti!

Il cuore dell’intesa è rappresentato dall’integrazione tra i processori Intel x86 e le GPU NVIDIA RTX, collegati attraverso la tecnologia NVLink. Questa scelta dovrebbe consentire un dialogo tra CPU e GPU molto più rapido ed efficiente rispetto agli attuali standard PCIe, con benefici tangibili per le prestazioni complessive.

Come cambieranno PC e datacenter

Per il settore consumer, Intel si occuperà di costruire e vendere nuovi System-on-Chip basati su architettura x86 che integreranno al loro interno chiplet NVIDIA RTX. In questo modo, i futuri PC potrebbero diventare delle vere e proprie workstation compatte, capaci di garantire livelli di performance finora possibili solo con configurazioni discrete e costose.

Sul fronte dei datacenter, invece, Intel realizzerà CPU x86 personalizzate per NVIDIA, che verranno poi integrate nelle piattaforme AI più avanzate. L’obiettivo è offrire a NVIDIA, già leader mondiale nelle soluzioni basate su ARM, anche un’opzione x86 di alto livello, aprendo la strada a sistemi di calcolo ibridi sempre più potenti e flessibili.

Le incognite ancora aperte

Restano però diversi interrogativi. Non sono stati ancora definiti i tempi di commercializzazione e la durata delle roadmap, né sono chiari i dettagli tecnici relativi a NVLink, alle memorie o ai nodi produttivi che verranno impiegati. Anche il modello software è ancora in discussione: sarà fondamentale capire come verranno gestiti CUDA e i driver su Windows/x86 e quale sarà il supporto per Linux.

Implicazioni per il mercato

Le conseguenze di questa alleanza potrebbero essere enormi. Per i PC, si prospetta una nuova generazione di macchine che unisce la potenza delle CPU Intel con la forza delle GPU NVIDIA, un mix che potrebbe attrarre gamer, creativi e professionisti alla ricerca di prestazioni elevate. Per i datacenter, la collaborazione rappresenta una spinta decisiva verso piattaforme AI ancora più performanti, rafforzando il dominio di NVIDIA e consentendo a Intel di ritornare protagonista in un settore in forte espansione.

Sul piano finanziario, l’investimento di NVIDIA in Intel ha un valore simbolico oltre che economico: due colossi storicamente rivali scelgono di unire le forze per fronteggiare insieme la concorrenza di ARM e AMD (che infatti sta crollando del 5% in borsa). In prospettiva, l’accordo potrebbe cambiare l’intero paradigma dell’informatica, accelerando la diffusione dell’intelligenza artificiale su scala globale e ridisegnando gli equilibri del mercato dei computer.