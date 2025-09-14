Acquasanta Terme, cercatore di funghi precipita in un dirupo: salvato dopo un difficile intervento

Nei boschi di Font’Amore, ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), un uomo impegnato nella ricerca di funghi con una comitiva è scivolato in un dirupo: durante l’escursione, ha perso l’equilibrio precipitando per circa 30 metri in una zona particolarmente impervia. Impossibilitato a muoversi, a causa di una ferita lacerocontusa a una tibia, è rimasto bloccato in attesa di aiuto. E’ accaduto nel pomeriggio: i due amici con lui hanno lanciato l’allarme per chiedere soccorso.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, che hanno raggiunto il ferito e provveduto a stabilizzarlo. Le operazioni si sono svolte in collaborazione con i Vigili del Fuoco: grazie all’utilizzo della barella portantina, l’uomo è stato recuperato e trasportato per circa 150 metri fino a raggiungere il mezzo fuoristrada dei pompieri su cui è stato caricato.

Il difficile percorso boschivo ha richiesto circa 12 chilometri di strada forestale, al termine dei quali il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, per il successivo trasferimento in ospedale.