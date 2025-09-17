Addio a Mark Norell, il paleontologo che dimostrò che gli uccelli sono dinosauri

Mark Norell, celebre paleontologo americano, è morto a Manhattan all’età di 68 anni per insufficienza cardiaca. Figura di riferimento mondiale, Norell ha diretto per decenni il dipartimento di paleontologia dell’American Museum of Natural History di New York, dedicando la sua carriera a studiare i dinosauri teropodi e la loro sorprendente continuità evolutiva con gli uccelli moderni. Nel 1993, durante una spedizione nel deserto del Gobi, in Mongolia, scoprì un embrione fossile di oviraptor e il fossile di un adulto intento a covare: un’immagine unica che rivoluzionò la comprensione del comportamento parentale dei dinosauri.

Le sue spedizioni lo portarono in Asia, Africa e Sud America, consolidando il ritorno dei paleontologi occidentali in Mongolia dopo decenni di isolamento politico. Oltre alle ricerche pionieristiche, Norell fu un divulgatore instancabile: curò mostre di grande successo come Dinosaurs Among Us e scrisse libri rivolti anche ai più giovani. Lascia la figlia Inga Pan Norell, la moglie Vivian Pan, geologa, è scomparsa nel 2023.