Addio a Shankar, l’elefante africano simbolo del dibattito sul benessere animale in India

L’India ha salutato Shankar, l’unico elefante africano presente allo Zoo Nazionale di Nuova Delhi e il penultimo esemplare della sua specie nel Paese. L’animale, morto all’età di 29 anni, ha vissuto gran parte della sua vita in isolamento, diventando negli anni un simbolo del dibattito sul benessere degli animali in cattività. Secondo lo zoo, Shankar è deceduto prima di raggiungere l’aspettativa di vita media degli elefanti africani, che in natura può superare i 60 anni. La causa della morte non è stata ancora determinata e resta in attesa dei risultati dell’autopsia.

Per anni organizzazioni animaliste hanno denunciato comportamenti legati allo stress da parte dell’elefante e ne hanno richiesto il trasferimento in un santuario. Nel 2012, nonostante un regolamento federale del 2009 che vieta di tenere elefanti isolati per più di 6 mesi, Shankar era stato trasferito in un’altra struttura, dove ha continuato a vivere da solo. Una petizione per il suo trasferimento all’Alta Corte di Delhi era stata respinta, consolidando il suo destino solitario.

Shankar era arrivato in India nel 1998 dallo Zimbabwe come dono diplomatico, insieme a un altro elefante africano morto nel 2001. Nel tentativo di integrarlo con esemplari asiatici, i responsabili dello zoo hanno fallito più volte. Il caso ha attirato attenzione internazionale nell’ottobre 2024, quando la World Association of Zoos and Aquariums sospese l’iscrizione dello zoo di Delhi, denunciando le condizioni di vita di Shankar, in particolare il fatto che fosse tenuto incatenato. Lo zoo aveva tempo fino ad aprile 2025 per trasferire l’animale o migliorarne le cure; nel frattempo, un ministro federale aveva visitato Shankar, assicurando segni di miglioramento e annunciando la ricerca di una compagna attraverso trattative con Zimbabwe e Botswana. Il piano, tuttavia, non si è concretizzato prima della morte dell’elefante.

Oggi, l’unico altro elefante africano in cattività in India è un maschio adulto allo zoo di Mysore, nello Stato meridionale del Karnataka. La maggior parte dei pachidermi presenti nel Paese appartiene alla specie asiatica, più piccola e considerata sacra in alcune regioni.