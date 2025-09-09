Addio al cargo spaziale Progress MS-30: rientro previsto nel Pacifico

Oggi alle 17:45 ora italiana il cargo russo Progress MS-30 si separerà dal modulo Zvezda della Stazione Spaziale Internazionale. Secondo il Centro di Controllo Missione del TsNIIMash, il motore del veicolo verrà acceso alle 21:59 per la manovra di frenata, che porterà il cargo a entrare negli strati densi dell’atmosfera terrestre e a disintegrarsi. Roscosmos ha sottolineato che gli eventuali detriti non completamente bruciati precipiteranno in una zona non navigabile dell’Oceano Pacifico meridionale, lontana da rotte commerciali e aree popolate, garantendo così la sicurezza sia della popolazione che delle navi.