Aerospazio, il Veneto è sempre più leader: storico accordo Isoclima-Leonardo

Isoclima, azienda veneta con sede a Este (Padova), è la prima impresa italiana a sottoscrivere un accordo di collaborazione nell’ambito del progetto “Crescere Insieme” con la Divisione Elicotteri di Leonardo. L’intesa è stata sancita stamani a Venezia, alla presenza del presidente del Veneto, Luca Zaia, il direttore Divisione Elicotteri, Gian Piero Cutillo, e la Ceo di Isoclima, Liviana Forza. L’accordo riguarda lo sviluppo e la fornitura di sistemi trasparenti ad alta prestazione destinati a due delle principali piattaforme elicotteristiche di Leonardo: un parabrezza in policarbonato per le configurazioni basiche e un altro estremamente sofisticato in vetro riscaldato, per mezzi impiegati in missioni in condizioni estreme, come la ricerca e il soccorso.

“Sono orgoglioso di questo momento – ha dichiarato Zaia -: è un traguardo altamente simbolico ma anche un punto di partenza strategico, la tappa di un percorso destinato a proseguire con il coinvolgimento sempre più largo di altre realtà venete. La Regione e il Distretto aerospaziale hanno avuto un ruolo fondamentale nel mettere in contatto le opportunità offerte dal progetto con le eccellenze imprenditoriali del territorio. Faro di tutto questo impegno – ha proseguito – è stato il sostegno agli investimenti indispensabili affinché le aziende venete siano sempre più meritatamente protagoniste di un settore in continua crescita come l’aerospazio“.

Per Cutillo “questo importante momento non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che nei prossimi mesi vedrà altre imprese entrare in una filiera nazionale del volo verticale“. Gli ha fatto eco Forza: “Questo accordo riflette una visione condivisa di eccellenza e innovazione. Attraverso quest’iniziativa, insieme rafforziamo la filiera industriale e favoriamo la crescita di un polo di eccellenza che proietta il nostro territorio e l’Italia ai vertici dell’innovazione aerospaziale“.

Veneto leader dell’aerospazio, Zaia: “non smettiamo di guardare al futuro”

Nel settore dell’aerospazio, il Veneto non smette con successo di guardare al futuro. Lo ha affermato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia all’odierna conferenza stampa a Palazzo Balbi per la firma dell’accordo tra Isoclima e la divisione elicotteri di Leonardo. Isoclima, azienda veneta con sede a Este, è la prima impresa italiana a sottoscrivere un accordo di collaborazione nell’ambito del progetto “Crescere Insieme” con la divisione elicotteri di Leonardo. L’intesa si inserisce nel percorso promosso dalla Regione Veneto, che ha favorito la nascita e lo sviluppo della Rete innovativa regionale dell’aerospazio, mettendo in connessione le eccellenze imprenditoriali del territorio con i grandi player internazionali del settore. “E’ trascorso poco più di un anno da quando a Venezia circa 25 imprese della Rete innovativa regionale dell’aerospazio hanno partecipato al lancio del progetto ‘Crescere Insieme’, promosso da Leonardo in collaborazione con l’amministrazione regionale e il distretto aerospaziale – ha spiegato il presidente -. Con la firma di oggi, nel panorama nazionale, è veneta la prima impresa a sottoscrivere un accordo di collaborazione proprio con Leonardo. Nel settore dell’aerospazio, il Veneto si conferma all’avanguardia e leader nell’offerta di competenze tecnologiche di elevata qualita’ oltre che nella capacità di attrarre risorse e partnership di rilievo internazionale“.

“Nell settore aerospaziale il Veneto conta 260 aziende attive, con un fatturato recente di 2,2 miliardi di euro e 5 mila addetti; come Regione abbiamo stanziato risorse per ricerca e innovazione pari a 185 milioni di euro – ha aggiunto il presidente -. Sono orgoglioso di questo momento: è un traguardo altamente simbolico ma anche un punto di partenza strategico, la tappa di un percorso destinato a proseguire con il coinvolgimento sempre più largo di altre realtà venete“. “Un settore che parla sempre più veneto come confermano i contenuti dell’accordo che la Regione oggi tiene a battesimo; in esso c’è tutta la sostanza della capacità di innovazione e di ricerca ‘made in Veneto‘”, ha concluso Zaia.