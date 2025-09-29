Afghanistan, vasto blackout Internet in tutto territorio

Un’enorme interruzione di Internet ha colpito l’Afghanistan, settimane dopo che le autorità talebane avevano iniziato a tagliare le connessioni in fibra ottica in diverse province. L’AFP ha perso i contatti con il suo ufficio nella capitale, Kabul, intorno alle 18:15 (15:15 italiane). “È attualmente in atto un blackout delle telecomunicazioni a livello nazionale”, ha dichiarato Netblocks, un’organizzazione responsabile della sicurezza informatica e della governance di Internet. “Stiamo osservando che la connettività nazionale è al 14% dei livelli ordinari, con un’interruzione quasi totale delle telecomunicazioni a livello nazionale“, ha aggiunto l’organizzazione.