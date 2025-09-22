Agenzia Spaziale Italiana, un posto a tempo indeterminato nel settore comunicazione: requisiti, attività e come candidarsi

L’Agenzia Spaziale Italiana ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale. La posizione è collocata nell’Area “Organizzativo-Gestionale/Amministrativo-Giuridico”, presso la V Direzione “Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne” della sede di Roma. Tra i requisiti richiesti figurano il diploma di scuola secondaria superiore, competenze informatiche specificate nel bando e una buona conoscenza della lingua inglese.

Le attività previste riguardano il supporto tecnico nell’ambito della comunicazione, con un’attenzione particolare alla grafica e all’editoria. In particolare, la figura selezionata dovrà occuparsi di:

progettazione grafica e tipografica per l’identità visiva di brand (loghi e corporate identity);

realizzazione di layout per riviste, manifesti, prodotti pubblicitari e materiali promozionali, sia su supporto cartaceo che digitale;

sviluppo di grafiche animate e template per web e social media, applicando regole di tipografia, impaginazione e compositing con l’utilizzo di software dedicati, come la suite Adobe;

creazione di contenuti illustrativi e animati (motion design), editoriali e multimediali.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il portale inPA entro le ore 18:00 del 16 ottobre 2025.