Al Dabaa: l’Egitto accelera sulla centrale nucleare, pronto il primo reattore entro il 2029

L’Egitto ha completato il 33% dei lavori di costruzione della centrale nucleare di Al Dabaa, situata a nord-ovest del Cairo. Ad annunciarlo è Mahmoud Asmat, il ministro dell’Energia elettrica e delle rinnovabili, in un’intervista al quotidiano egiziano “Asharq news“. Il ministro Asmat, recatosi in Russia per la celebrazione della settimana mondiale dell’Energia atomica, ha poi aggiunto che lo Stato nordafricano “punta ad aumentare la percentuale di avanzamento dei lavori della centrale al 42% entro la fine dell’anno, con l’avvio operativo del primo reattore nucleare previsto entro il 2029“.

I costi della centrale nucleare

Secondo i dati riportati da “Asharq“, il costo del progetto della centrale di Al Dabaa ammonta a circa 28,5 miliardi di dollari, di cui 25 miliardi finanziati tramite un prestito russo a 22 anni. L’esecuzione del progetto sarà affidata alla società russa Rosatom. L’impianto comprenderà 4 reattori di terza generazione avanzata ad acqua pressurizzata, con una capacità totale di 4.800 megawatt. E’ previsto l’avvio del primo reattore nel 2028, mentre la durata operativa stimata dell’impianto è di 60 anni