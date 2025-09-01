Al via da oggi le lezioni per l’ingresso a Medicina senza test

MeteoWeb

Parte oggi in tutta Italia il nuovo sistema di accesso a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, che elimina il tradizionale test di ingresso. Gli iscritti sono 53.825, con una netta prevalenza femminile: il 70% sono studentesse. Le università con il maggior numero di immatricolati sono La Sapienza di Roma (4.810), la Federico II di Napoli (3.140), Bologna (2.635), Padova (2.629) e Torino (2.321). La selezione non avverrà subito, ma solo nei prossimi mesi: per proseguire il percorso, gli studenti dovranno superare gli esami del cosiddetto semestre aperto, che comprende Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ogni esame vale 6 crediti formativi, per un totale di 18.

Le prove, identiche in tutta Italia e svolte nello stesso giorno, sono fissate in 2 appelli: il 20 novembre e il 10 dicembre. Al termine verrà stilata una graduatoria nazionale, con circa 24.000 posti disponibili, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Gli atenei si sono organizzati per garantire didattica sia in presenza che online, ad eccezione di Padova, dove le lezioni si terranno esclusivamente da remoto.