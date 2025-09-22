Al via la costruzione dell’impianto per ottimizzare la gestione della “Sorgente Nossana”

Sanpellegrino investe 11 milioni per un nuovo impianto a beneficio della collettività bergamasca, con l’obiettivo di garantire approvvigionamento idrico costante e resilienza ai cambiamenti climatici

eni san pellegrino

Il progetto, sviluppato da Sanpellegrino con un investimento di 11 milioni di euro, garantirà un approvvigionamento idrico costante alla principale fonte della provincia di Bergamo, anche in occasione di eventi atmosferici eccezionali. L’iniziativa si inserisce in un piano di investimenti avviato dal gruppo nel 2020, pari a 40 milioni di euro, per la protezione dei bacini idrici, della biodiversità e per la valorizzazione delle comunità in cui è presente. L’impianto sarà ultimato entro il 2026 e donato a Uniacque, a beneficio della collettività.

Si è svolta oggi, alla presenza delle autorità della Regione Lombardia, di Enzo Poli, Sindaco del Comune di Casnigo, di Michel Beneventi, Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino, e di Pierangelo Bertocchi, Amministratore Delegato di Uniacque, la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo impianto per la sorgente Nossana, la più importante fonte della Provincia di Bergamo e una delle principali della Lombardia.

Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, sostiene – con un investimento pari a 11 milioni di euro – la realizzazione dell’opera che, una volta completata, sarà donata a Uniacque, società che gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Bergamo, e sarà utilizzata a beneficio della collettività.

Un progetto per garantire continuità idrica e sostenibilità ambientale

Il progetto si inserisce nell’approccio globale del Gruppo Sanpellegrino, che si concretizza in azioni e investimenti mirati a livello locale per la protezione dell’acqua, risorsa profondamente legata al territorio e al suo tessuto economico. L’opera di Nossana è parte di un piano di 40 milioni di euro, avviato dal 2020, per la protezione dei bacini idrici e della biodiversità e la valorizzazione delle comunità locali in cui è presente.

L’impianto nasce con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dell’acqua e garantire un approvvigionamento idrico costante ai comuni bergamaschi anche in occasione di precipitazioni particolarmente abbondanti o eventi atmosferici eccezionali. In tal modo si eviterà di attivare pozzi supplementari per effettuare prelievi aggiuntivi di acqua di falda. I lavori, nel territorio del Comune di Casnigo, verranno ultimati entro il 2026.

La sorgente Nossana, che serve un bacino di oltre 315.000 persone, ha una portata di circa 800 litri al secondo: grazie al nuovo impianto, sarà possibile gestire anche in occasione di eventi meteo eccezionali circa 430 litri al secondo, pari a 3,8 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Questo garantirà la continuità di un servizio essenziale, contribuendo alla tutela e valorizzazione di una risorsa preziosa per il territorio.

Dichiarazioni istituzionali

Michel Beneventi, AD del Gruppo Sanpellegrino:

La gestione responsabile e sostenibile dell’acqua è parte integrante del nostro DNA. L’impianto per la sorgente Nossana rappresenta un tassello del nostro progetto globale per rigenerare i cicli idrologici dei territori e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Vogliamo contribuire a portare avanti un impegno comune con le realtà locali, sviluppando soluzioni innovative

Pierangelo Bertocchi, AD Uniacque:

Siamo convinti che il futuro del servizio idrico passi attraverso alleanze solide tra pubblico e privato, fondate sulla responsabilità e sul valore condiviso. Questa infrastruttura innovativa migliorerà la qualità dell’acqua e rafforzerà la sostenibilità della gestione

Enzo Poli, Sindaco di Casnigo:

Siamo felici di ospitare un’opera di pubblica utilità. La sorgente Nossana serve circa il 60% dei comuni della provincia. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra settore pubblico e privato possa portare un contributo concreto al benessere collettivo

La Sanpellegrino

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo del beverage in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici e bibite. I suoi prodotti sono presenti in oltre 150 Paesi.

Impegnata da sempre nella valorizzazione dell’acqua, lavora con responsabilità per garantirne un futuro di qualità. Promuove l’importanza di una corretta idratazione, sostenendo i principi di benessere legati al consumo quotidiano d’acqua. L’azienda è anche attiva con azioni concrete di sostenibilità in quattro aree chiave: produzione, packaging, logistica e capitale naturale.

Ultimi approfondimenti di SOSTENIBILITÀ