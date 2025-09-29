Al via la Scuola di Metrologia sugli orologi ottici del futuro

Formare una nuova generazione di ricercatori specializzati negli orologi atomici più precisi mai realizzati, destinati a diventare protagonisti nelle tecnologie quantistiche: è questo l’obiettivo della Scuola di metrologia Quantum Timekeepers 2025, inaugurata oggi a Matera e organizzata dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim). L’iniziativa, in programma dal 29 settembre al 3 ottobre presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, si rivolge a studenti magistrali, dottorandi e giovani ricercatori interessati alle frontiere della ricerca sugli orologi ottici. Questi strumenti rappresentano la nuova generazione degli orologi atomici, già alla base della definizione ufficiale del tempo, ma con una precisione oltre 100 volte superiore.

Il loro funzionamento si basa su un laser che stimola gli atomi a compiere transizioni tra diversi livelli energetici: è proprio questo processo a scandire il “ticchettio” dell’orologio. Grazie a tali caratteristiche, gli orologi ottici sono destinati a diventare un punto di riferimento per lo sviluppo delle tecnologie del futuro, dalle applicazioni quantistiche a quelle spaziali.