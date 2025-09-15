Al via Space Panorama, format dedicato alle eccellenze italiane dello Spazio

Space Panorama mostrerà il lato umano e tecnologico del Gruppo Leonardo: storie e innovazioni che stanno cambiando il modo di guardare la Terra ed esplorare lo Spazio

space panorama

Prende il via Space Panorama, nuovo format di divulgazione scientifica di Fondazione Leonardo ETS in collaborazione con e-GEOS e Telespazio: un viaggio alla scoperta delle innovazioni spaziali sviluppate in Italia, raccontate direttamente dai professionisti che ogni giorno contribuiscono a renderle realtà. Si parte domani, martedì 16 settembre, con la prima puntata che porterà gli spettatori all’interno della Emergency Room di e-GEOS, il centro operativo da cui vengono erogati i servizi di mappatura rapida per la risposta emergenziale in seguito a disastri naturali, a supporto delle protezioni civili e degli enti impegnati nei soccorsi in tutto il mondo.

L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo a disporre di una filiera spaziale completa: dalla costruzione dei satelliti al supporto nelle fasi di lancio, dall’Osservazione della Terra alle telecomunicazioni. Episodio dopo episodio, la serie racconterà i tasselli che compongono questa industria all’avanguardia.

Space Panorama mostrerà il lato umano e tecnologico del Gruppo Leonardo: storie e innovazioni che stanno cambiando il modo di guardare la Terra ed esplorare lo Spazio, dando voce ai protagonisti del cambiamento e aprendo una finestra dietro le quinte di un settore fondato su ricerca, innovazione e passione.

Ogni episodio mostrerà come le tecnologie spaziali contribuiscano concretamente al miglioramento della vita sulla Terra e alla gestione delle sfide globali di oggi. Dalla risposta agli effetti del cambiamento climatico allo sviluppo sostenibile, dalla sicurezza delle telecomunicazioni all’agricoltura di precisione, fino alle missioni di esplorazione: le puntate offriranno uno sguardo ampio e articolato sulle numerose applicazioni delle soluzioni dallo Spazio.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al ruolo di primo piano dell’industria spaziale italiana nei grandi programmi europei come Moonlight, Copernicus e Galileo.

Gli episodi saranno disponibili, ogni martedì, sul sito web e sui canali social di Fondazione Leonardo, e rilanciati dagli account social di e-GEOS e Telespazio.

Ultimi approfondimenti di SPAZIO