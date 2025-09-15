Al via Space Panorama, format dedicato alle eccellenze italiane dello Spazio

Prende il via Space Panorama, nuovo format di divulgazione scientifica di Fondazione Leonardo ETS in collaborazione con e-GEOS e Telespazio: un viaggio alla scoperta delle innovazioni spaziali sviluppate in Italia, raccontate direttamente dai professionisti che ogni giorno contribuiscono a renderle realtà. Si parte domani, martedì 16 settembre, con la prima puntata che porterà gli spettatori all’interno della Emergency Room di e-GEOS, il centro operativo da cui vengono erogati i servizi di mappatura rapida per la risposta emergenziale in seguito a disastri naturali, a supporto delle protezioni civili e degli enti impegnati nei soccorsi in tutto il mondo.

L’Italia è uno dei pochi Paesi al mondo a disporre di una filiera spaziale completa: dalla costruzione dei satelliti al supporto nelle fasi di lancio, dall’Osservazione della Terra alle telecomunicazioni. Episodio dopo episodio, la serie racconterà i tasselli che compongono questa industria all’avanguardia.

Space Panorama mostrerà il lato umano e tecnologico del Gruppo Leonardo: storie e innovazioni che stanno cambiando il modo di guardare la Terra ed esplorare lo Spazio, dando voce ai protagonisti del cambiamento e aprendo una finestra dietro le quinte di un settore fondato su ricerca, innovazione e passione.

Ogni episodio mostrerà come le tecnologie spaziali contribuiscano concretamente al miglioramento della vita sulla Terra e alla gestione delle sfide globali di oggi. Dalla risposta agli effetti del cambiamento climatico allo sviluppo sostenibile, dalla sicurezza delle telecomunicazioni all’agricoltura di precisione, fino alle missioni di esplorazione: le puntate offriranno uno sguardo ampio e articolato sulle numerose applicazioni delle soluzioni dallo Spazio.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al ruolo di primo piano dell’industria spaziale italiana nei grandi programmi europei come Moonlight, Copernicus e Galileo.

Gli episodi saranno disponibili, ogni martedì, sul sito web e sui canali social di Fondazione Leonardo, e rilanciati dagli account social di e-GEOS e Telespazio.