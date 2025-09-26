Algeria, 3 bambini vittime del maltempo nel nord del Paese

Maltempo Algeria, piogge torrenziali hanno provocato l'esondazione di fiumi dormienti in ampie zone del nord del Paese

Tre bambini hanno perso la vita oggi in Algeria a causa del forte maltempo che da giorni sta colpendo ampie zone settentrionali del Paese nordafricano. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, due bambini di 3 e 5 anni, sono stati trascinati dalle acque a Sidi Aissa, nella provincia di M’Sila, a sud est di Algeri, mentre un tredicenne è deceduto a Setif, nell’est, dopo essere stato colpito da un fulmine. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto con ustioni diffuse in diverse parti del corpo.

Le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione di diversi oued (corsi d’acqua stagionali) e reso necessari numerosi interventi di soccorso: 19 persone sono state tratte in salvo a M’Sila da abitazioni e veicoli invasi dall’acqua. Le autorità hanno messo in guardia contro il pericolo dei “fiumi dormienti”, corsi d’acqua generalmente prosciugati che possono trasformarsi in torrenti impetuosi in poche ore a causa delle forti precipitazioni.

