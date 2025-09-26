Algeria, 3 bambini vittime del maltempo nel nord del Paese

Tre bambini hanno perso la vita oggi in Algeria a causa del forte maltempo che da giorni sta colpendo ampie zone settentrionali del Paese nordafricano. Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, due bambini di 3 e 5 anni, sono stati trascinati dalle acque a Sidi Aissa, nella provincia di M’Sila, a sud est di Algeri, mentre un tredicenne è deceduto a Setif, nell’est, dopo essere stato colpito da un fulmine. Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto con ustioni diffuse in diverse parti del corpo.

Le piogge torrenziali hanno provocato l’esondazione di diversi oued (corsi d’acqua stagionali) e reso necessari numerosi interventi di soccorso: 19 persone sono state tratte in salvo a M’Sila da abitazioni e veicoli invasi dall’acqua. Le autorità hanno messo in guardia contro il pericolo dei “fiumi dormienti”, corsi d’acqua generalmente prosciugati che possono trasformarsi in torrenti impetuosi in poche ore a causa delle forti precipitazioni.