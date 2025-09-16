Alghero, eolico offshore in Commissione: confronto sulla Legge Regionale 20/24

L’Amministrazione di Alghero, come già fatto in più occasioni nel corso del primo anno di mandato, affronta in Commissione il tema della produzione delle energie rinnovabili da fonte eolica con l’Ordine del Giorno ‘Discussione sui grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile da fonte eolica nello specchio acque prospicente la città di Alghero e sugli effetti della Legge Regionale 20/24 – Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi’.

Il sindaco algherese Raimondo Cacciotto, con gli assessori all’Urbanistica e all’Ambiente, Roberto Corbia e Raniero Selva, di concerto con i presidenti delle commissioni competenti, ha invitato a prendere parta alla discussione l’assessore regionale dell’Urbanistica Francesco Spanedda, il Consigliere regionale Valdo Di Nolfo, il presidente dell’Area Marina e Parco di Porto Conte Emiliano Orrù, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero Gianluca De Luca. Alla riunione convocata dai presidenti della Commissione V e II, Christian Mulas e Emiliano Piras parteciperanno le associazioni ambientaliste, le associazioni del settore agro-pastorale. L’incontro è previsto per venerdì prossimo, 19 settembre, alle 16:00, a Villa Maria Pia.