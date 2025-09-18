Alicudi, polemica sulla cattura delle capre: l’AIDAA scrive alla Regione Sicilia

L’associazione animalista chiede che gli esemplari siano dichiarati non macellabili e denuncia i rischi

Capre
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

“La decisione di catturare alcuni esemplari delle capre di Alicudi e di cederle a un commerciante privato ci preoccupa ed indigna, noi siamo qui dopo un anno a ripetere la stessa richiesta che le capre di Alicudi prima di essere catturate siano tutte dichiarate non macellabili e che sia chiara e certa la loro destinazione. Le capre non devono essere uccise. Come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente abbiamo scritto alla regione Sicilia chiedendo chiarimenti sulle modalità ed i costi di questa assurda operazione e ci riserviamo di produrre anche una relazione alla corte dei conti regionale”. Questo il comunicato dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in merito alla cattura delle prime caprette di Alicudi.

