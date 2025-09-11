Allarme bomba a Milano, artificieri in azione: nel pacco batterie auto esauste

Un falso allarme bomba per delle batterie usate, abbandonate in un pacco, è scattato questa sera in via Pergolesi, a Milano. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, e il problema è stato risolto in meno di mezz’ora. A chiamare, intorno alle 18.30, sono stati dei passanti. Prima i vigili del fuoco e poi gli artificieri della Polizia di Stato hanno isolato alcune decine di metri nella strada per poi ‘spaccare’ il pacco con una microcarica. Nessuno è rimasto ferito e gli oggetti, delle batterie per auto esauste, appunto, sono state smaltite come normali rifiuti speciali.