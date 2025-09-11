Allarme in Kenya, innalzamento del Lago Naivasha: 4.000 sfollati

È allarme in Kenya per l’innalzamento del Lago Naivasha, uno dei più importanti bacini idrici della Rift Valley, a poco più di 100km dalla capitale Nairobi. Sono già oltre 4mila le famiglie sfollate e costrette a trasferirsi in terreni più alti del livello del lago, come riferisce Capital News. Diverse tenute, fattorie e hotel sono già allagati e c’è timore per le serre per la coltivazione di rose (quelle del Kenya sono le più esportate del mondo).

I residenti delle zone più colpite hanno anche espresso preoccupazione per possibili malattie trasmesse dall’acqua del lago, il cui allagamento sta causando un grave inquinamento e sta avendo un impatto negativo sugli stock ittici.

Il Presidente della Lake Naivasha Basin Landscape Association (Lanabla), Dan Karanja Nyoro, ha descritto la situazione come una “bomba a orologeria“, mettendo in guardia da una potenziale crisi ambientale e da un diffuso sfollamento nel prossimo futuro.