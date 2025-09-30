Allarme lupi in Grecia, bimba aggredita nel Nord del Paese

Una bambina di 5 anni è stata aggredita da un lupo mentre giocava su una spiaggia della penisola Calcidica, nel Nord della Grecia. Un passante è riuscito a far fuggire l’animale, ma il lupo ha seguito la bambina e sua madre fino al cortile di casa. L’episodio ha alimentato le richieste di cacciatori e agricoltori di poter abbattere i predatori, ritenuti sempre più numerosi e pericolosi per bestiame e cani da caccia. La popolazione di lupi in Grecia è stimata in circa 2.075 esemplari e si sta espandendo, anche grazie all’abbandono dell’agricoltura e alla maggiore disponibilità di prede. Analogamente, gli avvistamenti di orsi sono aumentati, con stime di 550-900 esemplari, senza che siano state revocate le restrizioni alla caccia.