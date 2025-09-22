Allarme maltempo in Lombardia, già 80mm a Nord Milano | FOTO

Forti piogge interessano dalla scorsa notte la Lombardia, dove è in vigore l’allerta meteo arancione sui settori settentrionali, gialla nel resto della regione. “Pioggia in città e a nord dalle 2 in poi e più intensa dalle 5. 30mm nella parte nord della città, e più di 80mm a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm“, rende noto l’assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. “In città attivo il controllo sottopassi e in quartiere Ponte Lambro alle 6 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi. I temporali continueranno intensi nella mattinata. Si raccomanda la massima attenzione“.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei fiumi, Granelli riporta i seguenti dati (livelli idrometrici ore 07:15):

SEVESO: Cesano Maderno 2,35 – Palazzolo 0,75 – Ornato 1,97 – Valfurva 1,94.

LAMBRO: Feltre 1,35 – Brugherio 1,31 – Peregallo 0,39.

