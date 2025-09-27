Allerta batterio Listeria negli Stati Uniti: ritirati pasti pronti dai supermercati Walmart e Trader Joe’s

Negli Stati Uniti è scattata una nuova emergenza sanitaria: le autorità federali hanno lanciato un avviso ai consumatori, invitandoli a non mangiare alcuni piatti confezionati distribuiti nei supermercati Walmart e Trader Joe’s. Si tratta di prodotti che potrebbero contenere Listeria monocytogenes, un batterio già responsabile di un focolaio particolarmente grave registrato nei mesi scorsi. Nel mirino ci sono due preparazioni pronte al consumo: il Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce, in vendita nei punti Walmart, e il Cajun Style Blackened Chicken Breast Fettuccine Alfredo, proposto da Trader Joe’s. Entrambi sono stati rimossi dagli scaffali, ma potrebbero ancora essere presenti nei frigoriferi di molte famiglie.

Secondo il produttore FreshRealm, test interni hanno rilevato la presenza del batterio nella pasta utilizzata nel piatto a base di carne. Il ceppo individuato risulta identico a quello che lo scorso luglio aveva causato un’epidemia collegata a un’altra pietanza distribuita da Walmart e Kroger. In quell’occasione, l’infezione aveva provocato almeno quattro decessi e oltre venti casi di malattia.

L’azienda ha dichiarato che la contaminazione potrebbe essere avvenuta tramite una materia prima fornita da un produttore terzo. La pasta proviene da Nate’s Fine Foods, azienda californiana che non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali.

Sebbene non sia stato avviato un richiamo formale, l’USDA ha diramato un’allerta sanitaria, e le catene coinvolte hanno già sospeso la distribuzione dei prodotti interessati. Le indagini sono in corso e non si esclude che altri articoli vengano coinvolti nei prossimi giorni.

Un rischio concreto per la salute

La Listeria monocytogenes può provocare gravi forme infettive, soprattutto in persone anziane, soggetti fragili e donne in gravidanza. I sintomi includono febbre, dolori muscolari, rigidità al collo, mal di testa, confusione, perdita dell’equilibrio e nei casi più critici, convulsioni. Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ogni anno negli Stati Uniti si verificano circa 1.600 casi di listeriosi, con una media di 260 decessi.

A seguito di episodi recenti, tra cui un’epidemia causata da salumi Boar’s Head che nel 2024 aveva provocato 10 vittime e oltre 60 casi di infezione, le autorità hanno avviato una revisione delle procedure di controllo e sicurezza.

Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per individuare eventuali altri lotti coinvolti. Le autorità statunitensi invitano i cittadini alla massima prudenza.