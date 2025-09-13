Allerta in Polonia: attivata la difesa aerea per possibile incursione di droni

“A causa della minaccia di attacchi con droni nelle regioni dell’Ucraina confinanti con la Repubblica di Polonia, l’aviazione militare ha iniziato a operare nel nostro spazio aereo”. Lo ha reso noto in un post su X il comando operativo delle Forze armate polacche, che fa sapere che, “per garantire la sicurezza del nostro spazio aereo, sono state attivate tutte le procedure necessarie”. “Aerei polacchi e alleati operano nel nostro spazio aereo e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa”, fa sapere il Comando, precisando che “tali azioni hanno natura preventiva e mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla zona minacciata”.

“Il Comando sta monitorando la situazione attuale e le sue forze e risorse subordinate restano pienamente pronte a rispondere immediatamente”, conclude il post su X.