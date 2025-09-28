Allerta Meteo, aria fredda da est: i modelli confermano clima invernale anticipato su gran parte d’Italia

L’autunno inizia a mostrare il suo volto più severo. Dopo il passaggio della goccia fredda che nelle ultime ore ha interessato le regioni adriatiche centrali, l’Italia si prepara a una nuova fase di maltempo intenso e calo termico marcato. Le ultime elaborazioni modellistiche confermano infatti l’arrivo, tra il 2 e il 4 ottobre, di una massa d’aria fredda di origine continentale, destinata a colpire in maniera più diretta le regioni del Nord-Est, l’Adriatico e successivamente il Sud.
Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, saranno le regioni di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna le prime a risentire dell’afflusso freddo. Le correnti nord-orientali spingeranno l’aria gelida lungo l’Adriatico, coinvolgendo anche Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. In queste zone sono attese temperature minime inferiori ai 6-7°C, con rischio di brinate precoci nelle pianure e nelle valli alpine. Le nevicate potrebbero interessare non solo le Alpi, ma anche l’Appennino centrale, localmente fino a 1500–1700 metri.
Centro e Sud: il peggioramento successivo
Il raffreddamento si estenderà progressivamente al resto del Paese. Nel Centro Italia, soprattutto nelle aree interne appenniniche, le temperature minime scenderanno sotto i 10°C, con piogge e possibili nevicate oltre i 1600–2000 metri. Tra Sud e Sicilia la fase più instabile è attesa nella seconda parte dell’evento: le zone più esposte saranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, dove non si escludono rovesci intensi e colpi di vento.
Un inizio di ottobre già invernale
Questa ondata di freddo rappresenta una delle prime vere irruzioni autunnali della stagione e potrebbe portare valori termici anche 8-10°C sotto la media climatica. Una dinamica che conferma la tendenza verso un autunno caratterizzato da forti contrasti termici e dal ritorno di fenomeni intensi, soprattutto lungo il versante adriatico e al Sud.
L’Italia, quindi, si prepara a vivere un inizio di ottobre dal sapore quasi invernale, con freddo, piogge e neve in montagna: un vero spartiacque rispetto alle condizioni ancora estive delle scorse settimane.
