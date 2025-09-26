Allerta Meteo, clamorosa irruzione di freddo e neve la prossima settimana sull’Italia: le MAPPE e i DETTAGLI

Scenario meteorologico davvero clamoroso per i prossimi giorni sull’Italia, tra maltempo estremo e un’incredibile irruzione di freddo e neve nei primissimi giorni di ottobre, la prossima settimana, tra mercoledì 1 e venerdì 3. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli sono davvero pazzeschi e confermano l’azione dell’Anticiclone Russo-Scandinavo, di cui su MeteoWeb parliamo da giorni: l’alta pressione raggiungerà i 1040hPa spingendo un’irruzione di freddo artico lungo il proprio bordo orientale e meridionale, portandola così fin sull’Italia a metà della prossima settimana.

Tutto questo accade mentre l’uragano Gabrielle, dopo aver flagellato le Azzorre la scorsa notte, si dirige minaccioso verso Portogallo e Spagna: domenica arriverà su Gibilterra, dove persisterà a lungo provocando – seppur ormai declassato a tempesta extratropicale – fenomeni di maltempo estremo in Marocco, Spagna e Portogallo dove avremo pesanti alluvioni che si prolungheranno lunedì e martedì, gli ultimi due giorni del mese di settembre.

L’evoluzione per l’Italia rimane orientata al maltempo: forti piogge e temporali in questo weekend al Sud e nelle Regioni Adriatiche del centro, poi breve tregua tra lunedì e martedì prima del nuovo brusco peggioramento freddo di metà settimana prossima. Con un freddo da pieno inverno! Tutti i dettagli nel video:

