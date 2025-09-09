Allerta Meteo, “domani forti temporali in 3 aree del Paese”: downburst, nubifragi, grandine e “tornado in 2 regioni”

Allerta Meteo per “il probabile sviluppo di forti temporali nella giornata di mercoledì. Ci sono ancora delle incertezze che per il momento hanno suggerito di limitare il livello di pericolosità a 1, ma è verosimile che varie regioni subiranno un innalzamento di livello a 2“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una tendenza per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“È stata emessa una tendenza per discutere la possibilità di forti temporali in numerose regioni mercoledì 10 settembre. In particolare si evidenzia la possibilità di forti downbursts, nubifragi, a tratti persistenti, grandinate e forse tornado tra Lazio e Campania. Grandinate, downbursts e tornado saranno anche possibili su parte della Sardegna, ma con probabilità più basse. In Toscana, Umbria, alto Piemonte e Lombardia nord-occidentale, Veneto Orientale e Friuli Venezia Giulia il pericolo principale saranno invece i nubifragi“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “Un teso e molto umido flusso sud-occidentale causerà lo sviluppo di rovesci e temporali sulle regioni tirreniche, Sardegna e Nord Italia. Si discutono i vari settori di maggior interesse“.

Allerta Meteo – area Mar Tirreno

“Su una fascia dal Nord Africa fino al Lazio/Campania ci sarà il setup migliore per forti supercelle e intensi segmenti lineari. Valori di MUCAPE fino a 3kJ saranno presenti sul mare e avvettati verso la terraferma di Lazio e Campania nel corso della giornata. La ventilazione da sud-ovest sarà intensa a tutte le quote, tranne nei pressi del suolo dove sarà più blanda. Nella prima parte di giornata è probabile una convergenza sottocosta tra Lazio e Campania. Il wind shear in velocità sarà elevato in tutta quest’area, mentre sulla terraferma ci sarà anche una componente direzionale“, spiega PRETEMP. “Qualunque temporale che si svilupperà in questo ambiente potrà rapidamente diventare intenso e causare grandine anche di grosse dimensioni nelle fasi iniziali, per poi produrre principalmente forti downbursts e nubifragi. La probabilità di tornado <=F2 è moderata tra Campania e Lazio“.

“C’è da menzionare un po’ di incertezza riguardo all’effettivo sviluppo dei temporali e sulla loro tempistica, che suggerisce per il momento di limitare il livello di pericolosità a 1“, sottolinea PRETEMP. “Una prima ondata potrebbe verificarsi nella mattinata lungo la linea di convergenza tra Lazio e Campania. I temporali in serata potrebbero addirittura formarsi sul Nord Africa e raggiungere la Campania in nottata. In serata la forzante sinottica è molto più decisa e dovrebbe garantire lo sviluppo di temporali con maggior probabilità in Campania, mentre sul Lazio sono più probabili nella prima parte di giornata. I temporali potranno localmente essere persistenti e causare elevati accumuli di pioggia, ma non sembra una situazione favorevole ad accumuli particolarmente elevati“.

Allerta Meteo per la Sardegna

La Sardegna “potrebbe trovarsi ai margini del canale con condizioni ottimali di wind shear e instabilità latente. Più di un modello ad area limitata simula comunque l’impatto di qualche forte temporale sulle coste occidentali o meridionali dell’isola che suggeriscono di inserire queste zone in un livello 1. Le pericolosità principali saranno legati ai downbursts, grandinate e con probabilità più bassa i tornado“.

Allerta Meteo per la Toscana

Anche la Toscana “dovrebbe risultare ai margini rispetto al canale con l’ottimale overlap di wind shear e instabilità latente. Tuttavia, il sollevamento orografico del flusso sud-occidentale causerà comunque lo sviluppo di numerosi temporali, che potrebbero anche risultare persistenti in alcuni casi. Sono possibili nubifragi persistenti che potrebbero portare ad un upgrade a livello 2“, evidenzia PRETEMP. “Saranno anche possibili downbursts, mentre la possibilità di grandinate e tornado è più bassa“.

Allerta Meteo per il Nord/Est

Nella prima parte di giornata “una convergenza tra Scirocco e barrier wind causerà probabilmente lo sviluppo di rovesci e temporali persistenti capaci di produrre accumuli di pioggia elevati (>100 mm/6h). Esistono delle incertezze riguardo alla localizzazione della convergenza, che potrebbe collocarsi tra la bassa friulana e l’Istria“, spiega PRETEMP. “Temporali associati a rovesci forti potranno comunque svilupparsi anche sul resto della pianura e montagna friulana per sollevamento orografico e/o sopra i cold pools, soprattutto nella seconda parte di giornata quando la convergenza dovrebbe attenuarsi. Qualora la convergenza entri in terraferma saranno anche possibili landspouts. I temporali persistenti sulla linea di convergenza nella fascia costiera potrebbero richiedere un upgrade a livello 2 domani“.

Allerta Meteo per Alto Piemonte e Lombardia Nord-Occidentale

In quest’area “per alcune ore potrebbero svilupparsi temporali semi-stazionari capaci di produrre intense precipitazioni nella prima parte di giornata. Una seconda passata di temporali è possibile verso sera. L’area si troverà comunque ai margini del flusso umido sud-occidentale più intenso e le precipitazioni dovrebbero essere inferiori rispetto al Nord-Est e alle regioni tirreniche“, conclude PRETEMP.

