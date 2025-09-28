Allerta Meteo, domenica autunnale in diverse regioni: “oggi temporali, grandinate e trombe marine”

Allerta Meteo per “instabilità soprattutto lungo le regioni adriatiche centrali e parte del sud“, con rischio “piogge concentrate di natura temporalesca, grandinate di medie dimensioni con accumuli al suolo, trombe marine” e “forti raffiche di vento“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Nelle prossime ore una massa d’aria fredda in quota scivolerà verso sud-est, portando instabilità soprattutto lungo le regioni adriatiche centrali e parte del sud. Al contrario, al nord e sul Mediterraneo occidentale si avrà maggiore stabilità. I temporali più intensi potranno formarsi sul medio-basso Adriatico e localmente raggiungere le coste di Abruzzo, Molise e Puglia (specie sul Gargano)“, riporta il bollettino PRETEMP. “È stato emesso un livello 1 per piogge concentrate di natura temporalesca, grandinate di medie dimensioni con accumuli al suolo, trombe marine e, localmente in Puglia settentrionale, forti raffiche di vento. Dal pomeriggio sono possibili anche rovesci grandinigeni di piccole dimensioni sulle zone interne di Lazio, Campania e Basilicata. In serata la situazione tenderà a migliorare, anche se qualche fenomeno convettivo potrà persistere tra basso Adriatico e il Golfo di Taranto“.

La situazione meteo

“Una goccia fredda isolata in medio-alta troposfera tenderà a scivolare verso sud-est nelle prossime ore, causando una destabilizzazione della colonna d’aria sul medio versante adriatico e su parte delle regioni meridionali prospicienti al Mar Ionio. Da ovest, invece, si assisterà a un temporaneo aumento dei geopotenziali, con una maggiore stabilità attesa per domenica al Nord e su parte del Mediterraneo occidentale“, spiega PRETEMP.

Date le condizioni atmosferiche, “con scarse variazioni del windshear e modesta elicità nei bassi strati (SRH 0–2 km tra 150–200 m²/s²), specie sul medio-basso Adriatico, saranno maggiormente probabili temporali organizzati in sistemi multicellulari stazionari, in larga parte isolati in mare aperto, che potranno puntualmente interessare le coste abruzzesi, molisane e pugliesi (in particolare in prossimità del Gargano)“.

Un livello 1 “è stato emesso per possibili piogge, grandinate di medie dimensioni e molteplici trombe marine. Localmente, in prossimità della Puglia settentrionale, qualche temporale potrebbe anche generare raffiche di vento lineari di natura convettiva eccedenti gli 80–90 km/h“.

Dal primo pomeriggio, inoltre, “qualche temporale a pulse-storm potrà attivarsi tra l’Appennino centrale e meridionale per termoconvezione diurna, causando grandinate di piccole dimensioni con possibili accumuli ragguardevoli al suolo, specie tra Lazio meridionale, Campania e Basilicata interna, dove dal pomeriggio/sera avremo un rinforzo del windshear 0-6 km sui 20-25 m/s, con la possibilità di qualche debole tromba d’aria di tipo landspout sulle aree pianeggianti e/o vallive pedecollinari“.

“La tendenza sarà a un progressivo miglioramento serale, seppur con la possibilità di qualche sporadico temporale ancora attivo in nottata sull’Adriatico meridionale e sul Golfo di Taranto“, conclude PRETEMP.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: