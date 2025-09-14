Allerta Meteo, domenica di temporali e grandine “soprattutto in 2 regioni”

Allerta Meteo per un’intensa perturbazione che insisterà al Nord/Est, in alcune aree del Centro Italia e lungo il medio Adriatico. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Nelle prossime ore sono attesi temporali soprattutto tra Veneto e Friuli, con possibilità di grandinate che in alcuni casi potranno superare i 2 cm di diametro e lasciare accumuli al suolo. Non si escludono raffiche di vento lineari di natura convettiva già dalle prime ore, in grado di interessare la Pianura Veneta, la zona di Trieste e le aree di confine. In situazioni più isolate, sempre al NE e oltre il confine Sloveno, i temporali potrebbero risultare analogamente forti, con chicchi di grandine più grandi (anche oltre 2-3 cm di diametro) dal pomeriggio e un rischio contenuto ma non nullo di trombe d’aria di natura mesociclonica (≤F1)“, sottolinea il bollettino PRETEMP.

La situazione meteo

“Un asse di saccatura andrà a collocarsi sulle sezioni nord-orientali italiane, mentre parte delle regioni centrali, nei pressi della Toscana, rimarrà esposta a flussi occidentali di Ponente, con possibili formazioni temporalesche a prevalenti caratteristiche multicellulari. Queste saranno associate a qualche pioggia forte, rovesci grandinigeni di piccole dimensioni e possibili trombe marine, specie dinanzi alla linea di costa del Pisano (Mar Ligure) o sull’immediato entroterra dell’Arno, dove potrebbero verificarsi le condizioni per deboli vortici di tipo landspout, dati gli indici compositi favorevoli“, spiega PRETEMP.

“Al Nord-Est, sulle Prealpi Venete e Friulane, persisteranno dei nuclei temporaleschi nottetempo, organizzati alla mesoscala tra la notte di sabato 13 e le prime ore domenicali. Un livello 1 è stato posto nuovamente per grandinate che potranno superare i 2 cm di diametro, con accumuli al suolo. Inoltre, potranno verificarsi forti raffiche di vento lineari in estensione alla Pianura Veneta e Friulana fin dal primo mattino, con propagazione dei fenomeni al Golfo di Trieste e alle zone di confine Oltralpe“, prosegue PRETEMP.

Al primo mattino “si avranno rinforzi di LLS 0-1 km, con CAPE 0-3 km eccedente i 300 J/Kg, in concomitanza con un basso LCL <600 m. Pertanto, non si può escludere un evento di natura supercellare, che potrà incentivare delle grandinate più rilevanti (≥3-4 cm di diametro) e un tornado ≤F1. Un temporaneo miglioramento è atteso nell’arco della mattinata, seppure l’instabilità rimarrà elevata dalla seconda parte della giornata“.

“Ulteriori temporali a pulse-storm o, al più, multicellulari potranno innescarsi per termoconvezione diurna sul comparto prealpino del FVG, con fenomeni circoscritti anche sulla pianura padano-veneta, sotto l’azione di un windshear 0-6 km in rinforzo (≥25 m/s) e un gradiente termico verticale fortemente instabile, a seguito di isoterme più fredde in ingresso in medio-alta troposfera“, prosegue il bollettino.

In conclusione “sulle aree pedemontane, nel corso del pomeriggio/sera, non si esclude lo sviluppo di un temporale supercellulare di tipo low-topped, favorito da valori di CAPE contenuti ma sufficienti a interagire con lo shear verticale in rinforzo e con la presenza di un profilo termodinamico puntualmente idoneo“.

