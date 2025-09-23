Allerta Meteo, è allarme per stasera e domani: le impressionanti MAPPE Moloch (CNR) e le Regioni a rischio nuove alluvioni

Il maltempo sta continuando a colpire duramente l’Italia nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 23 settembre, come possiamo vedere dalle immagini satellitari in tempo reale che mostrano l’evoluzione delle nubi temporalesche in risalita da sud/ovest verso nord/est seguendo ancora il flusso pre-frontale rispetto al ciclone posizionato sulla Francia. Spettacolari le immagini dei satelliti EUMETSAT che illustrano proprio le aree più colpite da piogge e temporali, tra la Sardegna, le Regioni tirreniche e il Nord/Est.

Le immagini del primo pomeriggio in Italia, con qualche schiarita al Nord/Ovest e ancora sole nelle aree joniche e in Puglia, nel basso Adriatico:

Allargando l’immagine a livello europeo possiamo vedere come il ciclone freddo, di origine artica, si trovi sulla Francia dove le nubi si invorticano intorno al minimo di bassa pressione a ridosso dei Pirenei. L’aria fredda, con nubi frastagliate, avanza dal Mare del Nord verso l’Europa settentrionale, e da domani – mercoledì 24 settembre – raggiungerà anche l’Italia portando la neve sulle Alpi fino a 1.600 metri di altitudine, per la prima volta in stagione.

Allerta Meteo: le mappe MOLOCH

Il CNR ha risolto il blackout di questa mattina e ha pubblicato le mappe del modello MOLOCH che illustrano le precipitazioni attese nelle prossime ore. Impressionanti le piogge alluvionali previste per questa sera al Nord/Est, su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, con particolari rischi sulle aree dolomitiche. Forti temporali in serata anche tra Umbria, Lazio, Campania e Sardegna:

Nella giornata di domani, mercoledì 24 settembre, il maltempo persisterà al Nord/Est e si intensificherà nelle Regioni centrali con forti temporali nel medio/basso Tirreno, e sconfinamenti sull’Adriatico nelle Marche. Attenzione alla Campania, sarà la Regione più colpita in mattinata:

Nel pomeriggio-sera il maltempo sarà diffuso a macchia di leopardo in tutto il Centro/Sud, con i primi fenomeni estremi anche nel medio e basso Adriatico dove avremo forti piogge e temporali tra Abruzzo, Molise e Puglia, e più intensi al Nord, forti soprattutto al Nord/Est. Localmente, forti temporali colpiranno anche la Sicilia: a rischio trapanese e palermitano, nel settore occidentale dell’isola dove già questa mattina si sono verificati intensi nubifragi (63mm di pioggia a Campobello di Mazara):

Tutti i dettagli nel video di seguito:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: