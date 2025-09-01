Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani burrasca e forti temporali, ecco le zone più colpite

MeteoWeb

L’allerta meteo per “temporali e vento” in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per tutto il territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani, martedì 2 settembre 2025. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

“Allerta GIALLA per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN e per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN“. Per la giornata di martedì 2 settembre “sono previsti temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore emiliano della Regione e più localizzati sulla Romagna“, si legge nel bollettino. Inoltre, “si prevedono venti di burrasca moderata (62-74 Km/h), da sud-ovest, con rinforzi e raffiche di intensità superiore sull’Appennino centro-orientale. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, con possibili puntuali superamenti delle soglie 1“.

