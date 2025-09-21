Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani cambia tutto, l’autunno inizia con burrasca e forti temporali

Allerta meteo per temporali e vento forte in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo tutto il territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani, lunedì 22 settembre 2025, Equinozio d’Autunno. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Nella giornata di lunedì 22 settembre “sono previsti temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica, che possono generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1“, si legge nel bollettino. Inoltre “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sui rilievi appenninici“.

