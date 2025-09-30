Allerta Meteo Emilia Romagna, domani forti temporali: attenzione a frane e fiumi

Arpae e Protezione Civile dell’Emilia Romagna hanno emanato un’allerta meteo per criticità idrogeologica, idraulica, temporali valida per la giornata di domani, mercoledì 1 ottobre. Emessa allerta meteo gialla per piene dei fiumi nelle province di RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di RA, FC, RN; per temporali nelle province di BO, FE, RA, FC, RN. Domani, “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I temporali sono previsti già dalle prime ore della notte e assumeranno particolare intensità sul settore centro-orientale della regione. Dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni”, si legge nel bollettino di allerta.

“Si prevedono inoltre venti forti (50-61km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la costa e sui crinali appenninici ed un aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo. Nel settore orientale della regione con particolare riferimento ai bacini collinari si prevedono livelli idrometrici superiori alla soglia 1. Lungo i rilievi orientali saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento lungo i versanti, innalzamenti del reticolo idrografico minore e fenomeni di allagamento nelle aree pianeggianti ed urbane costiere. Pur con valori sotto le soglie di riferimento, dalla serata non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale ed interessamento delle spiagge”, riporta il bollettino.

