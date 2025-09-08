Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali, ecco le zone più colpite

L’allerta meteo per temporali in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per alcune zone del territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani, martedì 9 settembre 2025. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per martedì 9 settembre, si legge nel bollettino, “sono previsti temporali, più probabili lungo la dorsale appenninica di crinale, che potranno localmente assumere forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo idrografico minore“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.