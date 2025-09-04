Allerta Meteo Emilia Romagna, domani rischio temporali: ecco dove

MeteoWeb

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno diramato un’allerta meteo gialla per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani, venerdì 5 settembre. “Dalla tarda mattinata di venerdì 5 settembre sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale”, si legge nel bollettino di allerta.

