Allerta Meteo Emilia Romagna, domani temporali forti: rischio piene e frane

Arpae e Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna hanno emesso un’allerta meteo gialla per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali, valida per la giornata di domani, mercoledì 10 settembre. Domani “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati. I fenomeni sono attesi già dalle prime ore della notte, interesseranno prevalentemente tutta la fascia appenninica e sono previsti in attenuazione dal tardo pomeriggio. Dalla serata inoltre non si escludono venti forti (50-61km/h) da sud-ovest lungo i crinali appenninici, con possibili temporanei rinforzi. Non si esclude anche un temporaneo aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo”, si legge nel bollettino di allerta.

“Le precipitazioni previste sui rilievi potranno generare ruscellamenti, localizzati fenomeni franosi lungo i versanti ed innalzamenti dei livelli idrometrici su tutta la fascia appenninica, con possibili superamenti delle soglie 1. Sul settore Appenninico occidentale non si escludono localizzati superamenti della soglia 2 in relazione all’eventuale intensificazione delle precipitazioni”, riporta il bollettino.

