Allerta Meteo Emilia-Romagna: sarà un sabato di forte maltempo, ecco le zone più colpite

Allerta meteo per temporali in Emilia–Romagna: il nuovo avviso, che riporta un codice giallo per tutto il territorio, è stato diramato questa mattina dalla protezione civile regionale sulla base delle previsioni Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), ed è valido per l’intera giornata di domani sabato 27 settembre. Di seguito il bollettino completo con tutti i dettagli.

Allerta Meteo in Emilia-Romagna, il bollettino

Per la giornata di sabato 27 settembre “sono previste condizioni di spiccata instabilità con condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati“, si legge nel bollettino. “I fenomeni sono previsti in mattinata sul settore occidentale della regione, per poi interessare al pomeriggio con maggiore intensità le zone di pianura e collinari del settore centro-orientale“.

