Allerta Meteo ESTOFEX, perturbazione sull’Europa: rischio fenomeni violenti dal Nord/Ovest al Sud/Est

Allerta Meteo per un’ondata di temporali in Europa con rischio tornado, grandine e nubifragi: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di giovedì 4 settembre 2025, alle 8 del 5 settembre. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso su Francia nordoccidentale, Belgio e Paesi Bassi principalmente per tornado (forti) e raffiche di vento dannose; livello 1 nelle aree circostanti principalmente per tornado e raffiche di vento intense; livello 2 per la Serbia meridionale principalmente per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento intense e forti piogge; livello 1 dalla Grecia settentrionale a Romania, Slovacchia e Polonia meridionale principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni; livello 2 per Turchia nordorientale e Georgia principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Infine, un livello 1 è stato emesso dalla Turchia nordorientale alla Russia meridionale principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica complessa sull’Europa. Una perturbazione in quota attraverserà Francia, BENELUX, Sud del Regno Unito, Germania nord-occidentale, Danimarca e Norvegia meridionale. In queste zone l’aria sarà moderatamente umida e instabile, con venti molto forti nei bassi strati dell’atmosfera. Nonostante l’energia disponibile per i temporali (CAPE) sia limitata, il forte wind shear (variazione di velocità e direzione del vento con la quota) creerà un ambiente favorevole allo sviluppo di supercelle a bassa quota e linee temporalesche veloci.

Il rischio principale riguarda tornado, anche intensi, e raffiche di vento violente, soprattutto tra Francia, Regno Unito e BENELUX nel pomeriggio. Tuttavia, la gravità dipenderà dal riscaldamento diurno: se le nubi limitano il soleggiamento, l’energia per i temporali potrebbe restare bassa e ridurre la minaccia di tornado.

Nella notte, la perturbazione avanzerà verso la Francia centrale e sudoccidentale con temporali più deboli ma rischio di piogge intense e grandine.

In parallelo, un’altra area instabile si estenderà dai Balcani (Grecia settentrionale, Serbia, Romania) fino alla Polonia meridionale, con temporali più energetici: qui il pericolo principale sarà grandine di grandi dimensioni, piogge abbondanti e raffiche di vento.

Infine, anche Caucaso e Russia meridionale vedranno numerosi temporali con rischio combinato di grandine e nubifragi.

