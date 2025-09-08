Allerta Meteo, FOCUS sul forte maltempo dei prossimi tre giorni: una “valanga” di pioggia in tutt’Italia

Torna il maltempo sull’Italia in settimana, dopo la breve parentesi anticiclonica che ha regalato un weekend di straordinario bel tempo consentendo la migliore visibilità per l’eclissi lunare di ieri sera. Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo e sta già provocando nuvolosità diffusa sulle Regioni del Centro/Nord, ben visibile nelle immagini satellitari in tempo reale di queste ore. Il maltempo inizierà domani, martedì 9 settembre, con le prime piogge al Nord/Ovest e forti temporali in Liguria e alta Toscana, dove l’Aeronautica Militare ha già lanciato l’allerta meteo.

Ma la giornata clou del maltempo sarà quella di dopodomani, mercoledì 10 settembre: il ciclone arriverà sul Nord Italia con un’area di convergenza molto vasta e pericolosa. Il maltempo diventerà impetuoso su tutto il Nord e sulle Regioni centrali tirreniche, estendendosi da Liguria e Toscana a Lazio e Campania, provocando piogge torrenziali su gran parte del Paese. Una vera e propria “valanga” d’acqua al Nord e nelle Regioni occidentali dell’Italia:

Il giorno successivo, giovedì 11 settembre, il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud con forti piogge e temporali nel basso Tirreno, dalla Campania verso Calabria e Sicilia. Anche la Puglia sarà colpita dal maltempo, che si caratterizzerà per piogge e temporali più veloci ma altrettanto intensi rispetto a quelli del giorno precedente al Centro/Nord. Tutti i dettagli nel video:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: