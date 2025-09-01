Allerta Meteo, forte maltempo per il Ciclone Ulrich: in Liguria le prime piogge torrenziali, nelle prossime 36 ore i fenomeni più estremi

MeteoWeb

Ben 197mm di pioggia sono già caduti a Masone – San Pietro (Genova), mentre abbiamo 160mm al Santuario di Savona e 141mm di accumulo pluviometrico a Cadibona. Sulla costa, spiccano i 124mm di pioggia a Voltri. Tra Genova e Savona la pioggia sta già facendo sul serio, ed è solo l’inizio della nuova violenta ondata di maltempo provocata dall’arrivo del Mega-Ciclone Ulrich che in queste ore sta colpendo l’Europa occidentale, con dimensioni enormi, dalle isole Britanniche al cuore del Mediterraneo.

Spettacolare l’ultima immagine satellitare che racconta l’avanzata dell’aria fredda dall’oceano Atlantico, mentre sul Nord/Ovest dell’Italia risale il fronte temporalesco più pericoloso:

Nelle prossime ore la situazione diventerà critica, dapprima in Lombardia ma poi nella notte e nella mattinata di domani anche in Toscana e gradualmente, nel corso della giornata di domani, al Nord/Est. Le mappe sono impressionanti ed è alto il rischio di nuovi eventi alluvionali e distruttivi sotto il profilo temporalesco, con supercelle che rischiano di generare nuovi tornado e grandinate nelle stesse aree del Nord già flagellate dai fenomeni estremi dei giorni scorsi.

Massima attenzione! Tutti i dettagli nel video:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: