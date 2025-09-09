Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia, allarme arancione per piogge molto intense e temporali forti

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo arancione per piogge molto intense e temporali forti su parte della regione, valida dalle ore 18 di oggi, martedì 9 settembre, e per tutta la giornata di domani, mercoledì 10. “Una saccatura atlantica è arrivata sul Mediterraneo e convoglierà correnti umide da sud-ovest in quota e di Scirocco sull’Adriatico, determinando sulla regione marcata instabilità, in particolare dalla tarda serata di martedì 9, quando i flussi si faranno più intensi e molto umidi”, si legge nel bollettino di allerta.

Dal tardo pomeriggio di oggi e più probabilmente dalla serata, “saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili verso le zone sudorientali della regione, con piogge abbondanti o localmente intense. Mercoledì 10 settembre: su bassa pianura, costa e zone orientali saranno probabili rovesci e temporali anche forti con piogge intense, localmente molto intense nel caso di stazionarietà dei temporali. Sul resto della regione gli eventi saranno in genere più intermittenti e meno intensi”, riporta ancora il bollettino.

“Il verificarsi di tali eventi può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano e fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità. Possibili mareggiate”, conclude il bollettino.

