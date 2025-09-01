Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per piogge e temporali

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e temporali forti per la giornata di domani, martedì 2 settembre, su tutto il territorio regionale. “Una vasta saccatura atlantica si avvicina da ovest determinando l’afflusso di correnti umide sudoccidentali in quota e da sud nei bassi strati”, si legge nel bollettino di allerta. Martedì 2 settembre, si prevede “cielo nuvoloso con probabili rovesci e temporali su tutte le zone alternati a fasi di tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte o stazionario con piogge localmente molto intense. Soffierà vento moderato da sud con raffiche anche sostenute in quota e sulla costa”, si legge ancora.

Miglioramenti sono in programma già nella giornata di mercoledì 3 settembre, con cielo variabile con maggiori schiarite verso la costa. Sulle Prealpi Giulie sarà possibile qualche debole pioggia sparsa.

