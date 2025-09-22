Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge abbondanti e forti temporali in arrivo

La Protezione Civile regionale ha lanciato una nuova allerta meteo gialla sul Friuli Venezia Giulia per criticità idrogeologica e piogge localmente molto intense. L’allerta è valida dalle 18 di martedì 23 settembre e per tutta la giornata di mercoledì 24. “Un fronte atlantico collegato ad una saccatura sull’Europa occidentale raggiungerà la regione lunedì, portando correnti umide sudoccidentali e un aumento dell’instabilità. Nei giorni seguenti una depressione continuerà a far affluire sulla regione correnti umide e instabili da sud”, si legge nel bollettino di allerta.

Per martedì 22, sono previste “piogge temporalesche intermittenti da moderate ad abbondanti in giornata, probabilmente intense, localmente anche molto intense, dal pomeriggio-sera e nella notte successiva”. Per mercoledì 23, previsto “tempo molto instabile con piogge temporalesche intermittenti da abbondanti ad intense, localmente molto intense, in esaurimento in serata”, conclude il bollettino.

La Protezione Civile regionale raccomanda ai Comuni e a tutte le componenti del sistema integrato di protezione civile l’attivazione di una fase operativa di attenzione per allerta gialla o arancione e almeno di preallarme per allerta rossa, attuando le procedure corrispondenti agli scenari previsti.

