Allerta Meteo, gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di freddo e neve dell’1-6 Ottobre sono incredibili! Mappe pazzesche, arriva il GELO!!!

L’ondata di freddo e neve in arrivo la prossima settimana, nei primissimi giorni del mese di Ottobre, non è solo confermata ma persino accentuata nell’entità delle temperature che raggiungeranno persino valori sottozero in pianura Padana e nelle zone interne del Centro Italia, mentre il maltempo imperverserà per 4-5 giorni consecutivi al Centro/Sud provocando eccezionali nevicate fino a quote incredibili per il periodo. Tra Marche, Abruzzo e Molise, infatti, ci aspettiamo la neve fino a 1.000/1.200 metri di altitudine, mentre in Basilicata, Calabria e Sicilia avremo nevicate oltre i 1.400/1.500 metri di quota.

Scenari invernali, quindi. E non per pochi giorni. La grande novità dell’ultima ora dai modelli è che il freddo e il maltempo si prolungheranno a lungo al Centro/Sud, per la persistenza del ciclone sul mar Jonio non solo per tutto il prossimo weekend (sabato 4 e domenica 5 ottobre), ma anche nei primi giorni della settimana successiva (6–7 ottobre), alimentando così un lungo periodo di maltempo e freddo anomalo soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia. Al Nord, invece, in modo lento e graduale dopo il 4 ottobre tornerà l’Anticiclone, che però non porterà alcun tipo di caldo: semplicemente si torna alla normalità dopo un periodo così freddo con temperature davvero eccezionali per il periodo, che per giunta arriveranno dopo dieci giorni di freddo anomalo in quest’ultima decade di settembre.

