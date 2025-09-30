Allerta Meteo, irruzione polare imminente: FREDDO clamoroso con -12°C da domani, forte maltempo e NEVE a quote mai viste al Centro/Sud!!!

L’irruzione di freddo polare in arrivo dalla Russia è sempre più vicina: domani, mercoledì 1 ottobre, si aprono le danze. Già nel pomeriggio-sera di oggi avremo i primi temporali provocati dall’innesco delle prime masse d’aria fredda in arrivo in quota, ma la giornata dell’irruzione fredda sarà proprio domani. E avremo forte maltempo in tutt’Italia a causa dei contrasti termici, che saranno imponenti: le temperature crolleranno in poche ore di 10-12°C, portandosi a -12°C sotto le medie stagionali. Ecco perchè inizialmente, domani, il maltempo interesserà tutte le Regioni e non solo quelle esposte a Nord/Est.

La bora irromperà impetuosa su Trieste con raffiche di velocità crescente, fino a 130km/h nella serata di domani. I forti venti di bora e grecale diventeranno violentissimi tra mercoledì sera e giovedì in tutto il Paese, con forti temporali, grandine, tornado e mareggiate lungo le coste esposte. Le Regioni più colpite dal maltempo saranno quelle Adriatiche, e il Sud in generale, dove i fenomeni perturbati proseguiranno anche giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, i due giorni più freddi, quando invece al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche sarà tornato a splendere il sole.

La neve cadrà oltre i 1.000/1.200 metri tra Marche, Abruzzo e Molise; oltre i 1.300/1.400 metri tra Basilicata e Calabria settentrionale; oltre i 1.400/1.500 metri in Calabria meridionale e Sicilia. Sono altitudini mai viste per la neve nel mese di Ottobre: sarà la nevicata più precoce nella stagione da almeno 50-60 anni, probabilmente anche di più. Anche le temperature raggiungeranno valori folli: venerdì mattina ci aspettiamo temperature sottozero in pianura Padana, soprattutto in Piemonte ed Emilia Romagna, così come avremo le prime gelate nelle zone interne del Centro Italia, tra Toscana, Umbria e Lazio.

Allerta Meteo: nel weekend arriva un nuovo ciclone Atlantico

La novità dai modelli di questa mattina, è il capovolgimento di scenario previsto per il weekend con l’arrivo di un nuovo ciclone atlantico che porterà forte maltempo sabato al Nord, domenica al Centro e lunedì al Sud. Questo ciclone sarà accompagnato da una forte libecciata tra sabato pomeriggio e domenica mattina, con un veloce rimescolamento d’aria: le temperature risaliranno di 10-12°C in poche ore, tanto velocemente quanto diminuiranno in precedenza tra mercoledì e giovedì, ponendo fine all’ondata di freddo anomalo e ripristinando la normalità termica autunnale nel nostro Paese, dando vita ad una nuova fase tipicamente autunnale molto umida e piovosa, ma senza eccessi di freddo fuori stagione (né di caldo! Rimarremo sempre in linea, o appena sotto, rispetto alle medie del periodo).

L’inverno, insomma, batte un colpo e si ritira. In attesa della stagione fredda, ancora molto lontana (a dicembre mancano ancora due mesi pieni!). Attenzione, però, perchè sarà un’ondata di freddo e neve davvero da record rispetto alla norma di questo periodo dell’anno! Nelle prossime ore su MeteoWeb uno speciale con tutti i dettagli di quest’irruzione fredda raccontata minuto per minuto. Intanto tutti i dettagli e le mappe previsionali per i prossimi giorni nel video di seguito:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: