Allerta Meteo, l’Aeronautica Militare avverte: “in 4 regioni forti temporali tra oggi e domani”

Allerta Meteo per “precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco” che interesseranno, tra oggi e domani, 4 regioni del Paese, mentre la perturbazione, che da ieri colpisce la Penisola, avanza verso Sud. In considerazione della situazione, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 10 settembre 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, nuovo avviso dell’Aeronautica Militare

“Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC del 10/09/25. Persistono precipitazioni intense e abbondanti, a prevalente carattere temporalesco: per tutta la giornata di oggi , mercoledì 10 settembre 2025 sul Lazio ;

, mercoledì 10 settembre 2025 sul ; fino alla mattina di domani, giovedì 11 settembre 2025 sulla Campania dove i quantitativi e potranno risultare eccezionali. Si prevedono inoltre precipitazioni intense ed abbondanti, a prevalente carattere temporalesco, sul settore tirrenico di Basilicata e Calabria, dalla tarda serata di oggi, mercoledì 10 settembre 2025 e per tutta la mattinata di domani giovedì 11 settembre 2025. I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento“.

In riferimento all’allerta meteo, va chiarito che le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – in base a quanto precisato dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini di allerta meteo relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

