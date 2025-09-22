Allerta Meteo Lazio, forti piogge e temporali domani: scatta l’allarme arancione

La Protezione Civile regionale del Lazio ha emesso un’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica per temporali per quasi tutta la regione, ad eccezione delle zone di allerta B e C, ossia Bacino Medio Tevere Appennino Rieti. Emessa, inoltre, allerta gialla per criticità idrogeologica in tutta la regione. L’avviso è valido per la giornata di domani, martedì 23 settembre, quando sono attese forti piogge e temporali sulla regione.

