Allerta Meteo Lazio, forti temporali in arrivo: scatta l’allarme arancione

Diramata l’allerta meteo arancione per criticità idrogeologica per temporali in tutto il Lazio per la giornata di domani, mercoledì 10 settembre. Il Lazio si prepara a fare i conti con un’intensa ondata di maltempo che già dalla giornata di oggi porta piogge e temporali su buona parte della penisola con l’arrivo di una perturbazione atlantica, la terza di settembre. Il rischio è di fenomeni anche di forte intensità, come i temporali autorigeneranti: fenomeni caratterizzati da stazionarietà e capacità di scaricare ingenti quantità di pioggia in breve tempo.

La perturbazione abbraccerà praticamente tutta l’Italia, portando temporali diffusi con un’attenzione particolare per Lazio e Toscana, che potrebbero essere colpite da fenomeni anche di forte intensità. E proprio sul Lazio, oltre che sulla Toscana, sarà davvero elevato il rischio di temporali autorigeneranti, che potrebbero causare nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità, mettendo a dura prova le aree urbane.

