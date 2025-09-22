Allerta Meteo, l’Equinozio d’Autunno porta il Ciclone Calvin: è emergenza maltempo sull’Italia, mappe terribili per i prossimi giorni

Esattamente come previsto nei giorni scorsi, proprio oggi nel giorno dell’Equinozio d’Autunno, infuria il maltempo più estremo sul Nord Italia, pronto ad estendersi rapidamente anche a Centro e Sardegna (e poi, nel corso della settimana, pure al Sud). La situazione è critica al Nord, dove sin dalle prime ore del mattino registriamo gravi criticità tra Liguria, Piemonte e Lombardia: frane, esondazioni, allagamenti e straripamenti interessano una decina di province con centinaia di evacuati. Sono caduti oltre 400mm di pioggia tra Liguria e basso Piemonte, e oltre 200mm a nord di Milano, nel cuore della Lombardia.

“Non esistono più le mezze stagioni”: oggi un meteo che smonta i luoghi comuni

Avete presente il luogo comune secondo cui “non esistono più le mezze stagioni”? E’ una delle frasi più ripetute in Italia e in molti altri Paesi europei. La sua origine si intreccia con il rapporto tra clima, percezione popolare e cultura quotidiana. L’espressione nasce in Italia e ha le sue prime attestazioni nel primo Novecento, quando cambiamenti climatici percepiti dalle persone iniziarono a diventare motivo di conversazione. Non si trova in testi letterari antichi, ma si è diffusa attraverso la tradizione orale, probabilmente nelle chiacchiere quotidiane legate al tempo meteorologico, che da sempre rappresenta un argomento universale di conversazione. Negli anni ’50–’60, con il boom economico e la diffusione della televisione e della radio, la frase si è fissata come vero e proprio luogo comune nazionale, fino a trasformarsi in un tormentone comico: già negli anni ’60 era utilizzata a teatro, in sketch e barzellette, perché evocava il parlare “da bar”, banale ma universale. È entrata nel repertorio dei cabarettisti italiani (come Walter Chiari e successivamente molti altri) come esempio perfetto di frase fatta che “dice tutto e niente”.

Oggi viene spesso citata in modo ironico per ridicolizzare i luoghi comuni. In francese si dice: “Il n’y a plus de saisons” (“non ci sono più stagioni”), attestato già dall’Ottocento. In inglese esiste l’equivalente: “There are no seasons anymore”, usato come cliché. Questo dimostra che il fenomeno è universale: ovunque le persone hanno la sensazione che il clima “non sia più quello di una volta”. Ma è, appunto, un’impressione. Una sensazione. Un falso storico. E lo dimostra il tempo di oggi, che diventa autunnale proprio nel giorno dell’Equinozio. Ovviamente si tratta di una coincidenza, perchè il passaggio di testimone tra le stagioni è sempre lento e graduale ma avviene proprio in concomitanza con questo periodo dell’anno. E oggi, grazie a questa coincidenza, possiamo smontare questo luogo comune.

Allerta Meteo: mappe impressionanti per stasera e domani

L’allarme maltempo continuerà nelle prossime ore, anzi, si intensificherà ulteriormente. C’è crescente preoccupazione per un’evoluzione meteo terribile tra stasera e do mani, martedì 23 settembre. Le immagini satellitari sono molto chiare rispetto ai forti temporali che si formano intorno alla Sardegna e risalgono verso Lazio e Toscana, mentre al Nord il maltempo più estremo si sposta verso il Nord/Est:

Le mappe del modello Moloch del CNR illustrano le zone più colpite dal maltempo nelle prossime ore. Per il pomeriggio/sera di oggi sono molto preoccupanti per l’alto Piemonte, il Veneto e la Toscana. In particolare in Toscana si prevedono i fenomeni più estremi con picchi di 200mm di pioggia non solo sulla terraferma, ma anche sulle isole dell’arcipelago e in modo particolare all’isola d’Elba. Massima attenzione alle prossime 12 ore:

Domani, martedì 23 settembre, il maltempo si estenderà al Centro Italia con forti temporali in Sardegna, Toscana, Umbria e soprattutto nel Lazio, flagellato nella notte e all’alba da nubifragi violentissimi sulla costa. Anche Roma rischia una pioggia torrenziale, con gravi criticità specie sul litorale, dove ci attendiamo oltre 100–150mm di pioggia. Le mappe sono impressionanti, e confermano la persistenza di grandi piogge al Nord, in Piemonte, Lombardia e anche al Nord/Est:

Nel pomeriggio-sera di domani il maltempo si intensificherà ancora al Nord, soprattutto in Lombardia ma anche in Trentino e in Piemonte, con un primo importante crollo termico che porterà la neve sotto i 2.000 metri di altitudine in Piemonte e Lombardia. Sarà solo l’inizio di una vera e propria escalation di freddo che nei giorni successivi farà crollare le temperature portando la neve ancora più in basso, fino a 1.500 metri sulle Alpi tra giovedì, venerdì e sabato. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto attenzione alla Lombardia, con altri 200mm di pioggia domani sera che significa possibili accumuli di quasi 500mm in due giorni, tra oggi e domani. La Regione reggerà? E’ alto il rischio di una vera e propria calamità in termini di alluvione. Attenzione ai forti temporali anche in Toscana, Sardegna e Lazio, mentre inizia a piovere anche nelle zone interne della Sicilia e al largo della Campania, dove i forti temporali arriveranno il giorno successivo (dopodomani, mercoledì 24 settembre) dalla vicina Tunisia:

Allerta Meteo: l’origine del ciclone Calvin e di questa tempesta equinoziale

La Tempesta Equinoziale innescata oggi dal Ciclone Calvin sul Nord Italia arriva grazie all’Anticiclone delle Azzorre che, per la prima volta in stagione, si alza verso Nord sulle isole Britanniche dove ha dei massimi imponenti, superiori ai 1030hPa di valori barici. Questa posizione dell’alta pressione spinge masse d’aria fredde e perturbate, di origine artica, dal Polo Nord verso l’Europa centro-meridionale, dando vita al forte maltempo di queste ore nel nostro Paese, e innescando l’afflusso d’aria fredda che nei prossimi giorni farà crollare le temperature in tutt’Italia:

I dettagli a breve, medio e lungo termine nel video di seguito:

